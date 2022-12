Kontrowersyjna decyzja FIFA! Znamy sędziów hitowych ćwierćfinałów

W środę FIFA ogłosiła, że z 36 arbitrów sędziujących mecze na mundialu w Katarze, na decydującą fazę zostanie tylko 20. W tym gronie znalazł się Szymon Marciniak, który przymierzany jest do prowadzenia ćwierćfinału Francja - Anglia. To spotkanie dopiero w sobotę, dziś za to FIFA podała obsadę sędziowską na dwa pierwsze ćwierćfinały. Decyzje te wydają się kontrowersyjne.

FIFA zdecydowała się na europejskich arbitrów. Wtedy, gdy grają... Europejczycy

A to dlatego, że mecze reprezentacji państw z Europy, przeciwko przedstawicielom Ameryki Południowej, poprowadzą arbitrzy ze Starego Kontynentu. Na specjalistycznym blogu poświęconym sędziowaniu (Law 5 - The Referee), uważane jest to za sytuację kontrowersyjną i choć w jednym przypadku FIFA mogła zdecydować się na arbitra z innego kontynentu. Bardzo wysoko stoją m.in. akcje amerykańskiego sędziego Ismaila Elfatha, który prowadził w Katarze już trzy spotkania. Możliwe, że dostanie jeszcze któreś z czterech ostatnich spotkań.

Anglik sędzią meczu Brazylia - Chorwacja. Arbitra VAR pamiętają Polacy

Do prowadzenia meczu Chorwacji z Brazylią wyznaczony został angielski arbiter Michael Oliver. Na mundialu był sędzią dwóch meczów fazy grupowej: Japonia - Kostaryka (0-1) oraz Arabia Saudyjska - Meksyk (1-2). W tym ostatnim miał sporo pracy, bo Meksykanie do ostatnich sekund walczyli z naszymi "Orłami" o awans do 1/8 finału. W tych dwóch meczach pokazał aż 13 żółtych kartek.

Pomagać mu będą rodacy (Stuart Burt i Gary Beswick), a arbitrem VAR wyznaczono Holendra Paulusa van Boekela. Był on sędzią VAR także podczas meczu Polska - Argentyna - i to jego decyzja sprawiła, że główny arbiter Danny Makkelie podbiegł do monitora, a później przyznał rzut karny za fal Wojciecha Szczęsnego na Leo Messim. Strzał kapitana "Albicelestes" obronił jednak Polak, ale ostatecznie biało-czerwoni i tak przegrali 0-2. Z awansu do 1/8 finału cieszyły się jednak obie reprezentacje.

Hiszpański arbiter wzbudza wiele emocji. To on będzie rozjemcą hitu Holandia - Argentyna