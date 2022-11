Kontrowersje w meczu otwarcia, na VAR siedział syn Listkiewicza. Ojciec grzmi

Mundial w Katarze. Tomasz Listkiewicz musiał sobie poradzić z kontrowersją w meczu otwarcia, w studiu oceniał ją jego ojciec

Rzecz jednak w tym, że w transmisji telewizyjnej w bardzo słaby sposób pokazano całą sytuację i widzom ciężko było stwierdzić, który z piłkarzy Ekwadoru złamał przepisy. Było to nieczytelne, przez co w mediach społecznościowych wywołała się spora burza, bo spora część fanów była przekonana, że był to po prostu przykład na to, jak ściany mają zamiar pomagać gospodarzom w czasie tego turnieju.