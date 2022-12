Reprezentacja Francji walczy z Marokiem o finał mistrzostw świata. W pierwszej części gry, przy stanie 1:0 dla "Trójkolorowych" doszło do mocno kontrowersyjnej sytuacji. W polu karnym ekipy Didiera Deschampsa starli się Hernandez oraz Boufal. Choć wydawało się, że to pierwszy z wymienionych faulował, prowadzący spotkanie arbiter zdecydował, by upomnieć żółtą kartką... przeciwnika.