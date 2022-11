Kontrowersja w meczu Kataru. Gospodarze potężnie skrzywdzeni?

Spotkanie Katar - Senegal zdecydowanie nie porywało. W pierwszej połowie doszło jednak do sporej kontrowersji, po której Katarczycy domagali się rzutu karnego. Hiszpański sędzia Mateu Lahoz nie zdecydował się jednak na odgwizdanie "jedenastki", co rozwścieczyło gospodarzy.

Duże wątpliwości budzi jednak zachowanie Akrama Afifa. Katarczyk w pewnym momencie wystawił swoją nogę w bok, prosto w tor biegu rywala, przez co doprowadził do kontaktu pomiędzy zawodnikami. Dodatkowo Afifa jeszcze przed kontaktem z rywalem, ‘sunął stopą’ po murawie, co często przez sędziów jest oceniane, jako próba wymuszenia faulu.