Konferencja prasowa przed meczem Polska - Arabia. Forma Polaków

Reprezentacja Polski po raz pierwszy w XXI wieku nie przegrała swojego debiutanckiego meczu na mundialu. Bezbramkowy remis z Meksykiem boli jednak tym bardziej że Robert Lewandowski zmarnował rzut karny . Dla postronnego kibica spotkanie musiało być trudne do oglądania, bo piłkarzom obu reprezentacji brakowało finezji i bramkowych sytuacji .

Polska w grupie C rywalizuje również z Argentyną i Arabią Saudyjską . Rezultat 0-0 z Meksykiem oznacza, że zawodnicy Czesława Michniewicza zajmują w grupie C drugie miejsce za Saudyjczykami .

Konferencja prasowa przed meczem Polska - Arabia. Forma Saudyjczyków

Bez wątpienia do meczu Polska - Arabia pewni swego podejdą Saudyjczycy. Zwycięstwo nad Argentyną wprawiło piłkarzy oraz kibiców w euforyczny nastrój. Trudno więc się dziwić, że z Arabii Saudyjskiej płyną głosy pełne pewności co do pokonania biało - czerwonych.