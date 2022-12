Kompromitacja szefa niemieckiej piłki. Legenda ostro go punktuje

Reprezentacja Niemiec drugi raz z rzędu nie awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata. Kluczowa dla losu naszych zachodnich sąsiadów okazała się porażka z Japonią, która w ostatecznym rozrachunku sprawiła, że cztery punkty zdobyte przez "Die Manschaaft" nie wystarczyły, by zająć któreś z dwóch pierwszych miejsc w grupie. Lothar Matthaeus nie uważa jednak, by była to wina Hansiego Flicka. - Jest na stanowisku dopiero od 16 miesięcy, nie miał także najlepszych warunków. Musimy nad tym popracować. Jestem przekonany, że może poprowadzić drużynę narodową ku lepszej przyszłości. Hansi jest na tyle samokrytyczny, że uczy się na własnych błędach. Nie widzę także lepszej alternatywy - powiedział stacji Sport1.