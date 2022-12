Kompromitacja sędziego w meczu Francji z Marokiem? „Jedna wielka pomyłka”

To była 27. minuta drugiego półfinału 22. mistrzostw świata. Theo Hernandez z Francji starł się we własnym polu karnym z Sofiane Boufalem z Maroka. Sędzia orzekł, że to zawodnik afrykańskiej reprezentacji faulował w ataku i pokazał mu żółtą kartkę. Powtórki zasugerowały, że mógł popełnić błąd w tej ocenie sytuacji. VAR postanowił nie wkroczyć do akcji.