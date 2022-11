Kompromitacja Morgana Freemana w Katarze. „Pieniądze nie śmierdzą”

Dla gospodarzy takich imprez jak piłkarskie mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie ceremonia otwarcia jest idealnym miejscem do autopromocji, a kolejne kraje prześcigają się w pomysłach na poszczególne elementy artystyczne. Podobnie było z pewnością w przypadku Kataru, który jednak nie mógł sobie pozwolić na wszystkie zachcianki, na czele z gwiazdami występującymi w trakcie ceremonii.

Mundial w Katarze. Morgan Freemon krytykowany za udział w ceremonii otwarcia

Przed turniejem co chwilę pojawiały się doniesienia o kolejnych gwiazdach, które odmawiały występu. Wśród nich byli chociażby Rod Stewart, Alicia Keys czy Dua Lipa, która wprost powiedziała, że nie może wystąpić w kraju, który nie szanuje praw człowieka . Katarczycy nie mieli też takiej siły przebicia jak Rosjanie przed czterema laty, którym udało się przekonać do występu Robbiego Williamsa.

Ostatecznie publiczność w trakcie ceremonii mogła posłuchać Jungkooka, 25-letniego Koreańczyka, gwiazdora k-popu, nieprawdopodobnie wręcz rozpoznawalnego na rynku azjatyckim, a obecnego w świadomości nastolatek w zasadzie na całym świecie. Mimo wszystko trudno nie odnieść wrażenia, że był on raczej planem b organizatorów.

O takie słowa ciężko z kolei w przypadku drugiej z gwiazd katarskiego otwarcia, czyli Morgana Freemana. 85-letni aktor wystąpił w roli narratora przekazującego przesłanie, że mimo różnic państwa i ludzie mogą się wciąż się do siebie zbliżać, a pomóc w tym ma piłka. - To, co nas łączy, jest większe od tego, co nas dzieli. Gromadzimy się tu jako jedno plemię, a Ziemia jest naszym wspólnym namiotem - mówił aktor w trakcie wystąpienia. W trakcie występu towarzyszył mu Ghanim al-Mutfah, 20-letni youtuber cierpiący na regresję kaudalną, który jest jednym z ambasadorów turnieju.

Internauci nie zostawili na Freemanie suchej nitki za to, że ten zdecydował się firmować turniej i wszystko co za nim stoi swoją twarzą. Pojawiło się znane powiedzenie, że "pieniądze nie śmierdzą". Generalnie fani mieli żal do aktora, że ten przyjął ofertę Katarczyków. - Jak widać wszystko można kupić. Morgan Freeman kosztował pewnie fortunę, tylko dlaczego znakomity aktor promuje pustynny feudalizm, naznaczony śmiercią wielu najemnych pracowników? - czytamy w jednym z wpisów.

Dodatkowej groteski całej sytuacji dodaje fakt, że Freeman w 2010 roku był jednym z promujących kandydaturę USA do zorganizowania mundialu w 2022 roku. Jak doskonale wiemy zakulisowe działania Kataru sprawiły, że Amerykanie, którzy wydawali się pewniakiem do zwycięstwa, musieli obejść się smakiem. W wielu amerykańskich filmach pojawia się zdanie "if you can`t beat them, join them"(jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich). Nie pamiętam czy Morgan Freeman wypowiadał je w którejkolwiek ze swoich znakomitych ról, ale pasuje ono w tej sytuacji idealnie.

Inne gwiazdy pojawią się w Katarze w późniejszej fazie turnieju. W specjalnie przygotowanej strefie mają odbywać się występy artystyczne, a według zapowiedzi gospodarzy na scenie pojawią się Jason Derulo, Nicki Minaj, Clean Bandit, Sean Paul czy wspomniany wcześniej Robbie Williams, dla którego będzie to już dublet moralnie wątpliwych występów.

Morgan Freeman i Ghanim al-Muftah / AFP

Ceremonia otwarcia mistrzostw świata w Katarze / AFP

Ceremonia otwarcia mistrzostw świata w Katarze / AFP

Jungkook / AFP

Robbie Williams w czasie ceremonii otwarcia mundialu w Rosji / AFP