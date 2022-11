Kompromitacja arbitrów! Skandaliczny błąd, kopciuszek skrzywdzony

W 10. minucie meczu Belgia - Kanada sędzia Janny Sikazwe z Zambii został wezwany do monitora VAR. Po obejrzeniu powtórek arbiter nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny dla Kanady, gdyż Yannick Carrasco ręką zablokował strzał lecący w kierunku bramki, za co dodatkowo obejrzał żółtą kartkę.

Sędziowska wpadka w meczu Belgia - Kanada

Niestety chwilę później doszło do wręcz kompromitującej decyzji sędziów. Eden Hazard będąc we własnym polu karnym, chciał zagrać do swojego obrońcy. Kapitan reprezentacji Belgii źle to zrobił i w efekcie piłka poleciała pod nogi jednego z Kanadyjczyków, który wracał do linii defensywy. Natychmiastowo doskoczył do niego Jan Vertonghen, który zaatakował piłkę, lekko ją dotknął a następnie wpadł na stopę przeciwnika.