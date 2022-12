W czwartek Maroko grało z Kanadą w meczu kończącym rywalizację w grupie F. Dla zespołu z kraju klonowego liścia było to jedynie spotkanie o honor, z kolei Marokańczycy walczyli nawet o wygranie całej grupy. Widać było po nich sporą motywację, bo już w 4. minucie wynik otworzył Hakim Ziyech . Pomocnikowi Chelsea pomógł w tym trafieniu wydatnie stojący w kanadyjskiej bramce i znany z boisk Ekstraklasy Milan Borjan , który wyszedł przed pole karne i próbując wybić piłkę posłał ją wprost pod nogi Ziyecha.

Mistrzostwa świata 2022. Turecki komentator zwolniony w przerwie meczu

Właśnie po tym trafieniu Alper Bakircigil wspomniał na antenie, że wciąż najszybszym strzelcem gola w historii mistrzostw świata jest Turek Hakan Sukur, który w meczu o 3. miejsce w 2002 roku pokonał bramkarze Korei Południowej już w 11. sekundzie. Tą, wydawałoby się bardzo błahą, informacją Bakircigil podpisał jednak na siebie zawodowy wyrok. Już w przerwie został zastąpiony innym komentatorem, a niedługo później władze telewizji poinformowały go o zwolnieniu.

- Zostałem dzisiaj wycięty przez stację TRT, gdzie pracowałem z dumą przez wiele lat, po zdarzeniu, które miało miejsce dzisiaj. Separacja jest wpisana w miłość. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie, żegnajcie - napisał komentator na swoim koncie na twitterze. Co ciekawe, jego konto zostało usunięte niedługo po opublikowaniu wpisu.

Dlaczego reakcja na wspomnienie nazwiska Sukura była aż tak ostra? W końcu wydawać by się mogło, że powinno być zupełnie odwrotnie i jeden z najpiękniejszych momentów w historii tureckiej piłki raczej powinien być chętnie wspominany. Rzecz jednak w tym, że Sukurowi bardzo nie po drodze z obecnym przywódcą Turcji, Recepem Erdoganem.