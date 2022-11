Komentator zrobił show na mundialu! Mało kto tak potrafi

Piłkarskie mistrzostwa świata to impreza, która zbliża do siebie wszystkich fanów futbolu, bez względu na wiek, płeć, czy miejsce urodzenia. Udowodnił to Nico Cantor podczas meczu Japonia-Kostaryka. Amerykański komentator choć z krajem reprezentowanym przez podopiecznych Luisa Fernando Suazera nie ma nic wspólnego, po bramce zdobytej przez Keyshera Fullera dosłownie oszalał. Filmik z udziałem dziennikarza szybko stał się hitem Internetu.