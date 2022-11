Mundial 2022. Polska miała niewiele czasu

Polska w specyficznych okolicznościach tego mundialu miała bardzo niewiele czasu na to, by się przygotować do gry. To jedyne towarzyskie starcie biało-czerwonych tuż przed mundialem, jedyne bez stawki i testowe, a zatem jedyne, w którym można poeksperymentować. Wcześniej mieliśmy jedynie pojedynki w Lidze Narodów z Holandią, Belgią i Walią, czyli o stawkę, do tego baraż o mundial ze Szwecją i jedyny towarzyski mecz ze Szkocją, ale rozegrany jeszcze w marcu. Okazji do testów nie było więc niemal w ogóle.