Mistrzostwa świata 2022. Trener reprezentacji Ghany rezygnuje

"Ja i moja rodzina widzimy naszą przyszłość w Niemczech. Lubię to, co robię w Dortmundzie. Nawet gdybyśmy zostali mistrzami świata, dla mnie byłby to koniec (pracy z reprezentacją Ghany - PAP). To decyzja z myślą o rodzinie" - podkreślił.