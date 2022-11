Kolejny szalony mecz na mundialu. Padło w sumie pięć goli

Obie drużyny przystępowały do poniedziałkowego spotkania w niezbyt dobrej sytuacji. Korea Południowa w pierwszej kolejce zremisowała, a Ghana doznała porażki.

Korea Płd - Ghana. Otto Addo trafił ze zmianą w wyjściowym składzie

Okazało się, że Addo trafił ze zmianami w dziesiątkę, a przynajmniej z jedną. Początkowo przeważali co prawda piłkarze Korei Południowej, ale nie przyniosło to efektu.

Ghana wyszła na prowadzenie w 24. minucie. Z rzutu wolnego dośrodkował Jordan Ayew, piłka po zamieszaniu w polu karnym wpadła pod nogi Mohammeda Salisu, który z bliska posłał ją do siatki. Obrońca Southampton FC rozgrywał dopiero piąty mecz w drużynie narodowej, a strzelił już drugiego gola. Potem do akcji wkroczył Tomasz Kwiatkowski, który odpowiadał za VAR. Okazało się, że piłka w zamieszaniu dotknęła ręki Andre Ayew, ale sędziowie uznali, że było to zupełnie przypadkowe i bramka została uznana.