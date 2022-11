Kolejny problem Francuzów? Pewniak do gry może opuścić pierwszy mecz

Lista nieobecnych w kadrze Trójkolorowych jest zdecydowanie dłuższa. Oprócz Nkunku i Benzemy są na niej także chociażby Paul Pogba , Mike Maignan , N`Golo Kante czy Presnel Kimpembe . Możliwe, że do tej grupy dołączy również Eduardo Camavinga.

Mundial w Katarze. Eduardo Camavinga może opuścić pierwszy mecz Francuzów

20-latek grający na co dzień w Realu Madryt opuścił niedzielny trening Francuzów, skarżąc się na ból w okolicach mięsnia odwodziciela. Wiele wskazuje na to, że uraz wykluczy go przynajmniej z wtorkowego meczu z Australią, którym jego zespół rozpocznie obronę tytułu zdobytego cztery lata temu w Rosji.