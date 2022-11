Kolejny problem Argentyny. Czy lider środka pola zdąży się wyleczyć na Polskę?

Czy Giovani Lo Celso zdąży się wykurować?

To co początkowo wydawało się rozdarciem w prawym ścięgnie podkolanowym może być problemem z przyczepem mięśnia. Jeśli potwierdzi się najgorsza diagnoza - Lo Celso musiałby być operowany. To byłaby ogromna strata, bo w ostatnich miesiącach ten piłkarz jest liderem II linii argentyńskiej reprezentacji i nie ma zawodnika, który by go obecnie przypominał. Lo Celso jest istotną postacią w środku pola reprezentacji Argentyny - w ostatnich trzech spotkaniach "Albicelestes" wystąpił w podstawowym składzie. W sumie w narodowych barwach zagrał 42 razy, strzelając 2 gole.