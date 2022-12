Bartosz Bereszyński jest wart fortunę

Włoskie media podają, że klub z Genu jest gotów sprzedać polskiego zawodnika. Wycenił go na 4 mln euro. To ponad dwa razy więcej niż kwota, którą zapłacił za niego Legii Warszawa przed pięcioma już laty. Bartosz Bereszyński ma kontrakt ważny do czerwca 2025 roku.