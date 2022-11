Kolejny bunt przeciwko FIFA! Stawiają sprawę jasno

Podczas mistrzostw świata w Katarze sędziowie dostali zalecenia od FIFA, według których powinni doliczać więcej minut do meczów, tak, by realny czas gry był nieco większy. To powoduje, że czasem spotkania trwają grubo ponad 100 minut, co w przeszłości było prawdziwą rzadkością. Jednak nie wszystkim się to podoba, a Anglicy już zapowiadają, że nie będą stosować nowych zaleceń.