Kolejne kraje przeciwko FIFA i Infantino. To oznacza koniec?

Zaczęło się od protestów przeciwko organizacji mistrzostw świata w Katarze, który nie przestrzega praw człowieka, a także wykorzystywał niewolniczą pracę imigrantów głównie przy budowie stadionów, co prowadziło nierzadko do śmierci (nieoficjalne szacunki mówią o kilku tysiącach zgonów).

FIFA zareagowała stanowczo , by zadowolić Katar, gdzie homoseksualizm uznawany jest za przestępstwo i surowo karany, zabroniła zakładania takowych opasek i zagroziła, że kapitanowie już na początku meczu będą za nie karani żółtymi kartkami. I wygrała, bo do takiej akcji nie doszło.

"Sytuacja, z która mamy do czynienia, jest po prostu niezwykła. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś takiego. Nie jestem tylko rozczarowany, jestem zły! To jest całkowicie nie do zaakceptowania. Rasizm, hipokryzja i wiele innych rzeczy nie do przyjęcia. Czas zacząć działać" - powiedział Jesper Moeller, prezes Duńskiego Związku Piłki Nożnej.