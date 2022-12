Katar w przeszłości trzykrotnie zgłaszał chęć organizacji igrzysk, za każdym razem jednak jego kandydatura odpadała w przedbiegach, za każdym razem z tego samego powodu - bardzo sceptycznie podchodzono do wiary w to, że tak małe państwo jest w stanie logistycznie podołać wyzwaniu, jakim niewątpliwie jest przyjęcie kilkunastu tysięcy sportowców z całego świata.

Katar ma chrapkę na kolejną wielką imprezę

Oczywiście, podobnie jak w przypadku mundialu, ewentualne igrzyska w Katarze musiałyby zostać zorganizowane jesienią. To, że organizowanie ich latem niosłoby ogromne niebezpieczeństwo dla sportowców pokazał rok 2019 i lekkoatletyczne mistrzostwa świata, kiedy niemal połowa uczestniczek biegu maratońskiego musiała zrezygnować z powodu upału. Do tego dochodzą oczywiście także wątpliwości moralne, które szeroko pojawiały się także przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata.

To nie byłaby pierwsza taka sytuacja we współczesnym olimpizmie, bo w przeszłości w październiku rozpoczynały się igrzyska w Tokio w 1964 roku, a we wrześniu te w Seulu w 1988 i w Sydney w 2000. Innymi potencjalnymi kandydatami do organizacji IO 2036 mają być Turcja, Indie i Indonezja.