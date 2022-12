Już w 4. minucie Maroko otworzyło wynik. To chyba najbardziej kuriozalny gol tych mistrzostw. Znany z gry w Koronie Kielce, Milan Borjan przyjął piłkę po podaniu Stevena Vitorii w ten sposób, że wylądowała ona tuż pod nogami Hakima Ziyecha , który zdobył jedną z najłatwiejszych bramek w karierze.

Pierwsza bramka w tym meczu nie była ostatnią kuriozalną - tuż przed przerwą dośrodkowanie Sama Adekugbe z lewej strony boiska, pechowo do własnej bramki skierował Nayef Aguerd. To nie koniec niefortunnych zdarzeń z udziałem marokańskiego stopera w pierwszej części spotkania. W doliczonym czasie gry Youssef En Nesyri ponownie skierował piłkę do siatki, ale pole widzenia Borjanowi zasłaniał właśnie Aguerd, dlatego sędzia słusznie odgwizdał pozycję spaloną.