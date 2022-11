"Kłopoty" trenera Brazylijczyków przed mundialem w Katarze

Brazylia, pięciokrotny mistrz świata, planuje zdobyć tytuł po raz pierwszy od 20 lat. Tite ma świadomość, że jego gracze ataku mają ograniczone doświadczenie w najważniejszych turniejach futbolu. Jednocześnie ma nadzieję, że zostanie to zrekompensowane doskonałymi umiejętnościami technicznymi, szybkością i agresywnością, które zaskoczą lub nawet zdeprymują obronę przeciwnika.

Od liczby klasowych napastników może się zakręcić w głowie

Tite zapowiedział, że planuje wykorzystać wszystkich dziewięciu napastników. Istotną sprawą jest to, gdzie ma zagrać Neymar, który od 10 lat jest podstawowym graczem drużyny. Szkoleniowiec skłania się ku opcji, w której Neymar przyjmuje rolę pomocnika, wspierając atak, jak "łuk za trzema strzałami".

Z Neymarem jako pomocnikiem-napastnikiem, najbardziej obiecujący wyjściowy skład Brazylii to Vinicius po lewej stronie, Richarlison jako środkowy napastnik i Raphinha po prawej stronie ataku . Wielu spodziewa się, że to właśnie ten wariant zostanie wybrany w pierwszym meczu z Serbią 24 listopada. Szwajcaria i Kamerun również będą rywalizowały w grupie G.

Alternatywą byłoby umieszczenie Lucasa Paquety na lewym skrzydle na pozycji, z której mógłby wejść do środka pola. Często tak było w kwalifikacjach do MŚ, ale w składzie Brazylii jest zawodnik, który wraca do zdrowia po kontuzji barku. Jest nim Vinicius, strzelec zwycięskiego gola dla Realu Madryt w finale tegorocznej Ligi Mistrzów.