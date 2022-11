Kłopoty Michniewicza - kontuzje reprezentantów Polski. Mundial zagrożony

Obaj zawodnicy byli w szerokim składzie ogłoszonym przez selekcjonera 20 października. Obaj ze sporymi szansami, by znaleźć się wśród 26 szczęśliwców, którzy pojada na mundial. Teraz ich występ stanął pod wielkim znakiem zapytania.

Drągowskiurazu doznał jeszcze przed rozgrzewką meczu Spezia - Udinese. W podstawowym składzie zastąpił go Holender Jeroen Zoet. Na razie nie wiadomo jak poważna jest kontuzja 25-letniego bramkarza, który po transferze do Spezii rozegrał wszystkie 13 spotkań. Jego rywalami o wyjazd do Kataru są Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Kamil Grabara i Radosław Majecki.