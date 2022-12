Mistrzostwa świata 2022. Kyliana Mbappe zabrakło na treningu reprezentacji Francji

Pojawiły się jednak pewne znaki zapytania czy do takiego pojedynku w ogóle dojdzie. Na wtorkowym porannym treningu reprezentacji Francji zabrakło jednego zawodnika i był to właśnie Mbappe. Oczywiście pytania o zdrowie napastnika zdominowały konferencję prasową Francuzów. Obecny na niej Guy Stephane, asystent Didiera Deschampsa, stwierdził jednak, że nie ma powodów do zmartwień, bo Mbappe w tym czasie miał po prostu odbywać zajęcia regeneracyjne. Nie wiadomo na ile jest to zasłona dymna, ale według informacji "L`Equipe" faktem jest, że piłkarz na początku turnieju narzekał na ból kostki.