Kłopoty Francji przed finałem. Kontuzje czy zasłona dymna?

Już niebawem okaże się, czy Francuzi faktycznie mają szpital w drużynie, czy to zasłona dymna, by uśpić czujność argentyńskich rywali. Jeśli wszyscy wyżej wymienieni nie będą mogli zagrać w finale, wówczas selekcjoner Didier Deschamps może być zmuszony zdecydować się na następujący skład: Lloris - Pavard, Kounde, Saliba, Guendozi - Camavinga, Fofana, Griezmann - Dembele, Giroud, Mbappe.

Wyjaśniła się natomiast kwestia Karima Benzemy, który poinformował na swoim profilu na Instagramie, że występ w finale go "nie interesuje". W teorii napastnik Realu Madryt mógłby zagrać w finale, mimo że nawet przez sekundę nie przebywał w Katarze. Wciąż jest na liście zgłoszonych do gry przez francuską federację piłkarską. Paradoksem jest fakt, że mimo że udział w mundialu go nie interesuje i tak otrzyma medal mistrzostw świata. W niedzielny wieczór będzie wiadomo, czy będzie to krążek złoty za 1. miejsce czy pozłacany za 2. miejsce.