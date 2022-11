Czesław Michniewicz osiągnął to, o czym polscy kibice futbolu marzyli od dawna. Po raz pierwszy od wielu lat ostatni mecz w grupie będzie dla Polaków nie meczem o honor, a meczem o awans do dalszej rywalizacji na mistrzostwach świata. Jeszcze kilkanaście lat temu selekcjoner reprezentacji Polski walczył o to, by móc oglądać najlepszych piłkarzy świata na mundialu. Nietypową historię z udziałem polskiego szkoleniowca opowiedział dziennikarz "Przeglądu Sportowego", Piotr Wołosik.