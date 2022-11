Kibice Kataru nie wytrzymali upokorzenia! Trybuny opustoszały

Trybuny opustoszały! Kibice Kataru nie wytrzymali

Wysłannik Interii do Kataru, Wojciech Górski przekazał, że już w przerwie część z nich opuściła obiekt . Doniesienia innych dziennikarzy nie tylko to potwierdzały, ale mówiły wręcz o "tysiącach wolnych miejsc" .

Przed gospodarzami turnieju jeszcze dwa spotkania fazy grupowej: z Senegalem i Holandią. Biorąc pod uwagę to, jak wypadli w meczu otwarcia trudno oczekiwać, by mogli włączyć się do walki o awans do 1/8 finału.