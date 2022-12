Po odpadnięciu Brazylii z mistrzostw świata kibice przypomnieli Brazylijczykom to, co wydarzyło się przed konferencją prasową poprzedzającą mecz. Wtedy to brazylijski rzecznik bezceremonialnie zrzucić ze stołu siedzącego tam kota. - Nie trzeba było go ruszać. Macie klątwę - kpią kibice.