Argentyńczycy, podobnie jak Chorwaci, brani byli za faworytów na długo przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Zlatko Dalicia i Lionela Scaloniego podczas ostatnich tygodni nie mogli narzekać na brak wsparcia ze strony kibiców. Ci licznie pojawili się także na stadionie Lusail we wtorkowy wieczór, by dopingować swoje drużyny w meczu półfinałowym. Za reprezentację Chorwacji kciuki mocno trzyma m.in. 30-letnia Ivana Knoll. Kobieta do tej pory szokowała kibiców i dziennikarzy wyzywającymi strojami, a finalnie została okrzyknięta miss mundialu.