"Katarscy gracze to bogacze. Jeżdżą maserati lub lamborghini i się śmieją"

- To co dzieję się od pewnego czasu w Katarze, to coś naprawdę niesamowitego - przyznaje Stramacconi. - Mówimy o mistrzostwach w miejscu nieco większym niż Turyn. Doha przyjmie 32 drużyny i kibiców z 32 krajów. Miasto przez lata był placem budowy. Teraz polerowany jest każdy większy wieżowiec. To, co mnie urzekło z nowych rzeczy, to coś w rodzaju pociągu, metro, które połączy osiem stadionów. Po prostu wychodzisz ze swojego stadionu, wsiadasz do pociągu i jedziesz na kolejny mecz. Będzie można ich oglądać 3-4 mecze dziennie - opowiada włoski szkoleniowiec

Jacek Gmoch: Szanuję każdego selekcjonera. Wiem, jak trudna to praca. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Trener Al-Gharafa ostrzega przed lekceważeniem zespołu gospodarzy

- Przypominam, że Katar jest aktualnym mistrzem Azji. Nie będą mogli walczyć, jak równy z równym z najlepszymi ekipami, ale na pewno nie są drużyną outsiderów. Do mistrzostw przygotowują się od czerwca. Zaprezentują się na mundialu prawie jak drużyna klubowa. Jest entuzjazm i wielkie oczekiwanie na debiut z Ekwadorem. Specjalnie będzie to jedyny mecz tego dnia, aby wszystkie oczy były skierowane na to spotkanie - powiedział Włoch.

Szkoleniowiec przyznaje, że ma duże problemu z utrzymaniem dyscypliny w swoim zespole klubowym.

- We Włoszech harmonogram klubowy to jest świętość. Tutaj spóźnienia były notoryczne i postanowiłem wprowadzić rządy "żelaznej pięści".

Nakładałem wiele kar finansowych. Nie przynosiło to jednak efektu, bo dopiero później zdałem sobie sprawę, że ci wszyscy gracze są bardzo bogaci i te grzywny ich w ogóle nie dotykają. Rozmawiałem z szejkiem „przyjeżdżają maserati, czy lamborghini i nic sobie z kar nie robią". A on poradził mi usuwać z drużyny.

Pozbyłem się kilku, a ci którzy pozostali pracowali bardzo fajnie i wspólnie zdobywaliśmy nowe doświadczenia - opowiadał Stramaccioni.

Jeśli chodzi o prawa człowieka i przestrzeganie ich w Katarze, to Włoch uważa, że mistrzostwa świata znacznie pomogą w tej kwestii.

- Przyznanie mistrzostw Katarowi doprowadziło do szeregu kontroli i zmiany wielu przepisów dotyczących ochrony praw pracowniczych, co było poważnym tematem, o którym tu dyskutowano. Chcę postrzegać to jako szansę na coś, co poprawi życie wielu osobom w Katarze, wiele kwestii zostało już naprawionych. Kiedy pracowałem w Iranie, przeżyłem dramat Sahar Khodayari, jednej z naszych fanek (zapłaciła życiem, by ubiegać się o prawo do wzięcia udziału w meczu piłki nożnej w Iranie, przyp. red.). Gdy sobie to przypominam, to czuję mrowienie na ciele. Dziewczyna podpaliła się i poparzenia doprowadziły ją do śmierci w szpitalu. Teraz Irański Związek Piłki Nożnej jest zobowiązany, w meczach domowych, rezerwować strefę dla kobiet, które wcześniej nie mogły nawet wejść na stadion. Mam nadzieję, że wielu ważnym futbolistom, zaangażowanym w walkę o większą wolność w Iranie, uda się zrealizować swoje cele i sytuacja w tym kraju się poprawi. Przeżyłem tam bardzo ciężkie sytuacje - powiedział Stramaccioni, który przypomina, że rozgrywki w Katarze w przyszłym roku też będą zawieszone. Tym razem z powodu Pucharu Azji, który także ma być rozgrywany na mundialowych stadionach.