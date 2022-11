Kibice, którzy przybyli do Kataru, by zobaczyć mundial na żywo z pewnością na długo zapamiętają tę wizytę. Wszystko przez Katarczyków, którzy z dnia na dzień wprowadzają coraz to nowsze zakazy. Jeden z nich miał dotyczyć obnoszenia się ze swoją orientacją seksualną. Nieprzyjemna sytuacja spotkała jednego z brazylijskich kibiców. Policjanci zabrali i podeptali jego flagę. Jak się okazało, pomylili ją z tęczowymi symbolami, które są znakiem rozpoznawczym społeczności LGBT+.