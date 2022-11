Katarczycy znów szokują. Wprowadzają kolejne zakazy, tym razem dla Żydów

Tegoroczne mistrzostwa świata dopiero co się zaczęły, a organizatorzy zaliczają wpadkę za wpadką. Mocne oburzenie wywołują coraz to nowsze zakazy wprowadzane przez Katarczyków. Tym razem obostrzenia dotknęły kolejną grupę kibiców. Jak się okazuje, wyznawcy judaizmu, którzy pojawili się w Katarze do dopingować swoim drużyną będą musieli pogodzić się m.in. z zakazem modlitwy i spożywania koszernej żywności.