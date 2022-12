Katarczycy zniszczyli Messiemu chwilę triumfu? Poszło o strój od emira

MŚ Katar 2022. Leo Messi po meczu Argentyna - Francja został ubrany w biszt

O co dokładnie chodzi? Gdy Messi miał już odbierać trofeum, emir Kataru, Tamim ibn Hamad Al Sani, odział go w biszt, czyli rodzaj tradycyjnego arabskiego płaszcza. Nieco skonsternowany zawodnik przyjął ten podarunek i będąc ubranym w ten właśnie strój poszedł świętować swój wielki triumf z resztą kolegów z reprezentacji.

Gest emira wzbudził liczne dyskusje - przede wszystkim przekazane przez niego ubranie było czarne, co niezbyt pasowało do radosnej celebracji "Albicelestes" - a przynajmniej tak to mogło zostać odebrane w wielu różnych kulturach świata. Niektórzy uznali też, że organizatorzy mistrzostw postawili na zbyt mocną ingerencję w ceremonię.

Mundial w Katarze zakończony wielkim poruszeniem. "Jak zrujnować..."

"Katar chciał, żeby ten moment należał do niego tak samo, jak należał do Messiego i Argentyny" - napisał na Twitterze dziennikarz "The New York Times" Tariq Panja. Na jeszcze mocniejszy komentarz zdecydował się Charles Watts z portalu goal.com: