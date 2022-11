Katarczycy wygrali. Kapitanowie reprezentacji nie wystąpią z tęczowymi opaskami

Wygląda na to, że wielka przepychanka FIFA i organizatorów mundialu w Katarze dotycząca opasek kapitańskich niektórych reprezentacji dobiegła ostatecznie końca. Anglicy , Walijczycy i inni przedstawiciele europejskiego futbolu zrezygnowali ze swoich zamiarów dotyczących wyjątkowego gestu mającego być wsparciem przede wszystkim dla społeczności LGBT, która w państwie-gospodarzu MŚ jest represjonowana.

Pomysł polegał na tym, że liderzy kadr mieli nosić opaski z wielokolorowym sercem i napisem "One Love" - ta koncepcja wywołała wyraźny sprzeciw Katarczyków, a FIFA starała się od początku przyblokować takie plany - wygląda na to, że organizacji się to w końcu udało. Czego bowiem nie osiągnięto groźbą grzywny, osiągnięto innymi środkami.