Katarczycy przejęli pokój zajmowany przez Messiego. Mają już plan

Katarczycy stworzą muzeum Leo Messiego

Katarczycy postanowili uhonorować kapitana nowych mistrzów świata. Aby zrozumieć ich ideę, trzeba cofnąć się do połowy listopada, kiedy reprezentacja Argentyny przybyła do emiratu. Jako swoją bazę drużyna wybrała kampus Uniwersytetu Katarskiego. To niespotykana decyzja, bo większość zespołów postawiła na luksusowe, pięciogwiazdkowe hotele, których w kraju nie brakuje. Wybór bronił się jednak pod wieloma względami - infrastruktura akademicka spełnia wszystkie standardy, jest w bliskim sąsiedztwie boisk treningowych, a poza tym zapewnia prywatność i spokój.

Leo Messi wciąż odpoczywa po mundialu

Po zdobyciu mistrzostwa świata Messi i spółka wrócili do Argentyny. Wzięli udział w imponującej fecie w Buenos Aires, a później rozjechali się w rodzinne strony. Większość zawodników musiała wrócić już do swoich klubów, ale kapitan "Albicelestes" wciąż przebywa w ojczyźnie. Trener Paris Saint-Germain potwierdził podczas konferencji prasowej, że Messi otrzymał zgodę na dłuższy urlop. W czwartek opuścił mecz z RC Strasbourg, nie wystąpi także 1 stycznia w starciu z wiceliderem RC Lens. Messi przegapi też spotkanie Pucharu Francji. 6 stycznia PSG zmierzy się z Chateauroux. Będzie to też okazja do odpoczynku dla Kyliana Mbappe i Achrafa Hakimiego, którzy mundial skończyli w tym samym terminie, co Messi, ale zdecydowali się szybko wrócić do klubu i są do dyspozycji trenera.