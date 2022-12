Katarczycy kpią z niemieckich piłkarzy! Takie zgotowali im pożegnanie

Wszystko zaczęło się tuż przed rozpoczęciem grupowego meczu Niemcy - Japonia . Piłkarze Hansiego Flicka stanęli do pamiątkowego zdjęcia z ustami zasłoniętymi dłonią . Był to protest przeciwko presji wywieranej ze strony FIFA .

Istota sporu jest znana - nieco wcześniej zanosiło się na to, że kapitanowie siedmiu reprezentacji wybiegną na pierwsze mundialowe spotkanie z opaskami z napisem "One Love". To hasło kampanii przeciwko homofobii. Taki gest planowały federacje Anglii, Walii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Danii i Niemiec.