Katar zawiedziony mundialem. Czego innego się spodziewał

Raport z 7 grudnia przygotowany przez Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC), który organizuje turniej, wskazuje, że w ciągu pierwszych 17 dni mistrzostw świata Katar odwiedziło 765 859 międzynarodowych gości, z których ponad połowa już wyjechała. Raport zarejestrował 1,33 mln wykorzystanych przez nich biletów z łącznej puli 3,09 mln przygotowanych do sprzedaży wejściówek na osiem stadionów.