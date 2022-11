Katar wykupił kibiców na mundial! "Dostaliśmy bilety, nocleg i wyżywienie"

Katar wykupił kibiców na czas mundialu. "Trzymiesięczne szkolenie"

Jak się okazuje, by przedstawić się jak z najlepszym świetle, Katarczycy posunęli się do nawet do oszustwa. Najpierw fałszowali frekwencje na mundialowych meczach . Teraz w mediach pojawiła się informacja, że organizatorzy turnieju... wykupili fałszywych kibiców, by dopingowali reprezentację Kataru podczas mistrzostw. Portal "Championat.com" dotarł do jednego z kibiców, któremu zapłacono za dopingowanie katarskiej reprezentacji.