Katar to najbardziej tajemnicza drużyna świata. Rozwścieczył kibiców

O drużynie Kataru, która w niedzielę rozpocznie mundial 2022 meczem z Ekwadorem , wiemy niewiele. Jeszcze w zeszłym roku można było obserwować jej poczynania, jako że Katarczycy - chociaż jako gospodarz byli zwolnieni z eliminacji mundialu - brali udział w eliminacjach mistrzostw świata. Były to bowiem jednocześnie eliminacje Pucharu Azji w 2023 roku.

Katar wygrał wówczas swoją grupę, ale nie było to specjalnie trudne, bo najbardziej wymagającym rywalem był w niej Oman. Pozostałych rywali stanowiły Indie, Afganistan i Bangladesz. Z Indiami zresztą Katarczycy w jednym meczu zaledwie zremisowali 0-0. W dalszych eliminacjach udziału już nie brali. Poza tym zespół gospodarzy mundialu 2022 grał także w Złotym Pucharze CONCACAF, gdzie doszedł do półfinału po ograniu chociażby Hondurasu czy Salwadoru. Zatrzymały go dopiero Stany Zjednoczone. W grudniu wystąpił w Arab Cup, gdzie zajął trzecie miejsce po wygraniu rzutami karnymi z Egiptem. W półfinale lepsza była Algieria.