Katar odpowiada na zarzuty. Zaskakujące słowa

Minister pracy Kataru odpowiada na zarzuty o łamaniu praw człowieka względem pracowników

- Każda śmierć to tragedia. Nasze drzwi są otwarte. Zajęliśmy się i rozwiązaliśmy wiele spraw. Jeśli jest osoba uprawniona do odszkodowania, która go nie otrzymała, powinna się zgłosić, a my jej pomożemy - powiedział Al Marri.