Katar nie poradzi sobie sam. Chce pomocy innego kraju w czasie mundialu

Kwestia organizacji piłkarskich mistrzostw świata w Katarze wzbudzała kontrowersje już w zasadzie od momentu, w którym ogłoszono gospodarzy turnieju - czyli od 2010 roku. Przeciwnicy takiego rozwiązania wskazywali, że wybrano państwo oskarżane o regularne łamanie prawa człowieka, a sprawa ta wracała potem latami do dyskursu publicznego niczym bumerang.

Ostatecznie decyzja w tej sprawie nie uległa zmianie, ale im bliżej rywalizacji, tym zaczęło się piętrzyć coraz więcej wątpliwości jej dotyczących - choćby to, jak w odniesieniu do mundialu będą wyglądać rozgrywki klubowe oraz czy kibice przybyli na Bliski Wschód będą mogli w ogóle... wypić piwo przed meczem. To jednak nie wszystko.

Katar prosi o pomoc przy mundialu. Turcja pospieszy ze wsparciem

Katar nie jest dużym państwem i ma relatywnie niewielką populację, liczącą ok. 2,8 mln osób, z czego większość nie posiada przy tym obywatelstwa - stosowne dokumenty są w posiadaniu zaledwie 380 tys. mieszkańców kraju. W związku z tym naturalnie skompletowanie personelu zabezpieczającego MŚ stało się sporym wyzwaniem - z którym trzeba będzie sobie poradzić przy wsparciu z zagranicy.

Jak informuje Agencja Reutera, Katarczycy podpisali z Turcją porozumienie, w myśl którego Ankara wspomoże zabezpieczanie mistrzostw poprzez oddelegowanie nieco ponad trzech tysięcy policjantów do pracy przy turnieju - będą oni dbać o spokój przy stadionach i hotelach. Co ważne, gospodarze mundialu będą co prawda opłacać w pełni ich pracę, natomiast funkcjonariusze pozostaną niezmiennie pod dowództwem tureckim. Wieści te potwierdziło zresztą tureckie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Mecz Kataru otworzy MŚ 2022. Polacy zagrają dwa dni później

Tymczasem do MŚ 2022 zostało już mniej niż dwa miesiące - pierwsze spotkanie, Kataru z Ekwadorem, zostanie rozegrane dokładnie 20 listopada - co ciekawe przyspieszono je o jeden dzień, a decyzja w tej sprawie zapadła całkiem niedawno, na szczęście nie wzbudzając przesadnego zamieszania.

Dla "Biało-Czerwonych" wielkie zmagania rozpoczną się z kolei 22 listopada, kiedy to zagrają z Meksykiem. Nim to się jednak wydarzy, podopieczni Czesława Michniewicza "zasymulują" potyczkę z tym rywalem poprzez mecz towarzyski z Chile.

