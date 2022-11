Katar im nie straszny. Meksykanie w swoim żywiole

Na każdym mundialu w XXI w. Meksykanie wychodzili z grupy. Czasami jednak we znaki dawał się ich temperament i więcej, niż o ich wyczynach boiskowych, mówiło się o skandalach, które wywoływali.

Tak było przed poprzednim mundialem. Jeszcze przed wyjazdem do Rosji w 2018 roku, ośmiu reprezentantów Meksyku urządziło zakrapianą imprezę w basenie. Towarzyszyły im roznegliżowane panie i bynajmniej nie były to ich partnerki.

Meksykanie są już w Katarze. Wiadomo, że dostęp do alkoholu w tym kraju jest mocno ograniczony, ale to nie przeszkadza piłkarzom miło spędzać wolnego czasu, choć na razie nie ma mowy o żadnym skandalu.

Wygląda na to, że było to raczej zorganizowane wyjście. Piłkarze dobrze się bawili i spędzali czas ze swoimi kibicami, choć ci nie przypominali rodowitych Meksykanów. Byli to raczej wynajęci fani, ale jak widać, temperament mają iście meksykański.