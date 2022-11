Katar 2022. Pilne zmiany w kadrze reprezentacji Argentyny

Ostatecznie wycofano się z tej drugiej nominacji. Garnacho nie zagra na mundialu. Zamiast niego do reprezentacji dołączy Thiago Almada .

Przepisy zezwalają trenerom na zmianę zawodników w składzie w przypadku kontuzji do 24 godzin przed pierwszym meczem. We wtorek Argentyna rozpocznie mundial od meczu z Arabią Saudyjską. W grupie C występują również Polska i Meksyk