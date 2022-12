Karim Benzema odciął się od kadry Francji. Zostawił tylko kilku kolegów

Okazało się, że uraz nie był groźny, a napastnik było gotowy do gry jeszcze przed półfinałem. Trener Deschamps nie zdecydował się, by oficjalnie zastąpić napastnika Realu Madryt innym zawodnikiem w kadrze na mundial. Mógł go cały czas dołączyć do zespołu, ale tego nie zrobił. Benzema całą sytuacja był bardzo rozżalony.