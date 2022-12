"Jedenastkę" na bramkę zamienił Lionel Messi , a dwa kolejne trafienia zaliczył Julian Alvarez . "Vatreni" nie byli w stanie odpowiedzieć choćby golem honorowym . Za to przez całe spotkanie mieli sporo uwag do sędziego Daniele Orsato .

Luka Modrić o Daniele Orsato: Jego sędziowanie to katastrofa!

- Zwykle nie oceniam pracy arbitrów, ale tym razem to jest niemożliwe. Orsato to jeden z najsłabszych sędziów, jakich widziałem. Nie mówię tylko o ostatnim meczu. Spotykałem się z nim kilka razy do tej pory i nigdy nie wynikało z tego nic dobrego. Jego sędziowanie to katastrofa! - nie krył emocji Modrić.