O swoim wyborze FIFA poinformowała tuż po zakończeniu meczu , w którym Robert Lewandowski poprowadził naszą kadrę do zwycięstwa. W 39. minucie "Lewy" przytomnie zachował się w polu karnym rywali - nie mogąc zdobyć bramki po prostopadłym podaniu wycofał piłkę do Piotra Zielińskiego, a ten uderzył nie do obrony.