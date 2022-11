Kandydaci do mistrzostwa świata odsłonili karty! Oto, kto pojedzie na mundial!

Reprezentacja Brazylii to bez wątpienia jeden z faworytów do sięgnięcia po końcowy triumf podczas mistrzostw świata 2022 w Katarze . Ekipa "Canarinhos", jak się zdaje, już dawno nie miała tak mocnego składu, wypełnionego graczami, którzy są podstawowymi zawodnikami najlepszych światowych klubów.

Zasady są jednak proste - jak wielu mocnych futbolistów Brazylijczycy by nie mieli na podorędziu, tak na "wąskiej liście" mogło się znaleźć zaledwie 26 piłkarzy. W poniedziałkowe popołudnie poznaliśmy je wszystkie - oto, kto powalczy o pierwsze miejsce na mundialu.

Mundial 2022. Taki będzie skład Brazylii na mistrzostwa

Reprezentacja Brazylii z Danim Alvesem, ale bez Firmino. Pojawiła się krytyka

Co wzbudziło tu największe kontrowersje? Sporo dyskusji wśród kibiców uruchomiło zjawienie się na liście 39-letniego Daniego Alvesa, który obecnie związany jest z meksykańskim Pumas UNAM. "Alves (na liście - dop. red.) to brak szacunku dla narodu brazylijskiego" - napisał na Facebooku jeden z kibiców Brazylii, któremu wtórowali inni fani. Selekcjoner Tite jednak jest pewny swego - obrońca co prawda nie jest "pod grą" od września, ale ma mimo wszystko gigantyczne doświadczenie.