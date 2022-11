Mawia się, że piłkarski mundial zaczyna się naprawdę, gdy do gry wchodzi Brazylia. Firmowym znakiem "Canarinhos" od lat jest piękna gra, a Serbowie zapatrzeni są w nich do tego stopnia, że największy stadion w kraju, "Marakanę" w Belgradzie nazwali na cześć brazylijskiego oryginału. Dlatego ten mecz był spotkaniem godnych siebie rywali - Brazylijczycy wirtuozi dali koncert gry w drugiej połowie i zasłużenie wygrali 2-0 po dublecie Richarlisona. Zwłaszcza druga bramka napastnika Tottenhamu była rodem z Copacabany. Znany z występów w Ekstraklasie w barwach Lechii Gdańsk, Vanja Milinković-Savić był najlepszy w szeregach Serbów, a jego starszy brat Sergej, musiał ofiarnie bronić we własnym polu karnym i tam powstrzymywać kanarkowe natarcie. Pomocnik Lazio Rzym był niewidoczny, jak wszyscy ofensywni gracze z Bałkanów.