- Michniewicz nie chciał przegrać z Meksykiem, nie chciał zaryzykować. Mało brakowało, a zdobyłby jeszcze pulę trzech punktów. Najważniejsze było, by zapunktować i się udało. Ten punkt w pierwszym spotkaniu przyczynił się do tego, że dzisiaj jesteśmy na pierwszym miejscu. Natomiast gratulacje dla selekcjonera za wyciągnięcie bardzo dobrych wniosków. Bardziej ofensywne ustawienie zespołu dało efekt w starciu z Saudyjczykami - powiedział.

Engel o meczu z Argentyną. "Grosicki musi być pierwszym do wejścia z ławki"

Uważa, że reprezentacja jest w stanie w Katarze awansować do 1/8 finału. - Mamy teraz generację piłkarzy, których stać na to, by zajść wysoko. Są zawodnicy, którzy odgrywają ważne role w wielkich klubach europejskich. Dawno nie mieliśmy takiej generacji. Uważam, że ta drużyna jest w stanie osiągnąć znacznie więcej niż wszystkie poprzednie, które mieliśmy w przeciągu ostatnich dwudziestu lat - przyznał.