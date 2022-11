Kamil Grabara skomentował brak powołania. "Nie jestem wystarczająco dobry"

Grabara o braku powołania. "Jest jak jest"

- Jeśli nie ma mnie na liście, to znaczy, że nie jestem wystarczająco dobry. Końcowo jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Doznałem kontuzji i od momentu powrotu zrobiłem wszystko, co mogłem. Wygrałem trudną rywalizację w bramce Kopenhagi i dobrze sobie radziłem. Jeśli to nie wystarczyło, to jest jak jest - powiedział.